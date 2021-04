Mächtiger Arbeitnehmervertreter Osterlohs Zeit im Volkswagen-Aufsichtsrat scheint vorüber

Volkswagen-Betriebsratschef Bernd Osterloh könnte nach vielen Jahren als erster Kritiker von Konzernchef Herbert Diess aus dem Aussichtrat des Wolfsburger Konzerns ausscheiden. Dem langjährigen AR-Mitglied sei der Posten des Personalvorstands bei der VW-Tochter Traton angeboten worden, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstagabend in Berufung auf eine mit der Diskussion vertraute Person. Auch der „Spiegel“ berichtete in Berufung auf Unternehmenskreisen darüber, dass am Freitagmorgen diese Entscheidung in den zuständigen Gremien gefällt werden solle.