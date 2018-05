Die entscheidende Frage dürfte also bleiben: Was wussten die Verantwortlichen wann? Gerade erst wurde bekannt, dass die US-Justiz Winterkorn wegen Betrugs in der Abgasaffäre zur Rechenschaft ziehen will, in den USA gibt es nun einen Haftbefehl gegen ihn. In den Blick rücken dürfte aber auch die Frage: Was wusste Diess wann?