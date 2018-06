Zwar lobte Musk in seiner E-Mail an alle Tesla-Mitarbeiter auch die Fortschritte, die sie in letzter Zeit bei der Model-3-Produktion gemacht hätten. Die Kernbotschaft ist aber eine andere: Ranklotzen ist angesagt. „Ich werde in den nächsten Tagen fast 24/7 in unseren Fremont-Werk vor Ort sein, um mit den einzelnen Gruppen sicherzustellen, dass sie so viele Ressourcen haben, wie sie bewältigen können“, schrieb Musk an seine Mitarbeiter.