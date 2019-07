Marchionnes Erbe „Fiat Chrysler ist ein zweitrangiger Autobauer“

Als Chef von Fiat (ab 2004) und Chrysler (ab 2009) belebte Marchionne zwei ehemalige Problemfälle neu und führte sie als FCA zu einem globalen Unternehmen zusammen. Wichtiger als Investitionen in neue Modelle waren ihm dabei seine beiden Hauptziele: die Schulden von FCA loszuwerden und einen neuen Fusionspartner zu finden. Sein erstes Ziel hatte er erreicht, nicht aber das zweite.



Bei einem inzwischen legendären Vortrag aus dem Jahr 2015 mit dem Titel „Confessions of a Capital Junkie“ (etwa „Bekenntnisse eines Kapitalsüchtigen“), hatte Marchionne beklagt, dass Autobauer zu viel Geld in Forschung und Entwicklung steckten. Er forderte, dass Unternehmen fusionieren müssten, um durch Massenproduktion wirtschaftlicher zu werden und ihre Profite zu verbessern.



Marchionne blitzte mit seinen Heiratsanträgen an General Motors immer wieder ab, und im Juni platzte auch eine Fusion mit Renault nach Widerstand in der französischen Regierung.