Marken im VW-Konzern Tschüss, Bugatti! Volkswagen will Marge statt Marke

Was in vertraulichen Strategieunterlagen des Konzerns mitunter auffällt: Wenn es um die fernere Zukunft geht, tauchen nur die Marken VW, Audi und Porsche als tragende Säulen des Konzerns auf. Skoda und Seat sucht man da vergeblich. Das soll nicht heißen, dass VW sich auch von diesen beiden großen Marken trennen will. Aber die Zeiten mit viel Eigenleben sind für sie vorbei. Sie werden als Anhängsel der eigentlichen Volumenmarke des Konzerns mitgenommen in die Zukunft, weil sie etwas anders positioniert sind, aber mehr auch nicht. Und vielleicht auch nicht in alle Ewigkeit.