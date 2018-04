Das Jahr 2016 deklarierte Dieter Zetsche als das der „Dream Cars“. Der Daimler-Chef meinte damit in erster Linie eine Reihe von Cabriolets, mit denen der Stuttgarter Autobauer in besagtem Jahr sein Portfolio erweiterte. Die Offensive hatte es in sich. Nie zuvor konnte der Kunde aus mehr offenen Modellen mit Stern auswählen, vom kleinen SLC-Roadster bis hin zum luxuriösen Mercedes-Maybach Cabriolet. Sieben sind es insgesamt. Weltweit existiert kein anderer Autobauer, der eine größere Cabrio-Palette in die Verkaufsräume stellt.

Bild: Daimler