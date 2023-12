Marktstart Pickup Tesla Cybertruck: Deutlich teurer als geplant

Als Tesla-Chef Elon Musk am Donnerstagmittag texanischer Zeit mit einem Cybertruck in eine abgedunkelte Werkhalle rollt, wirkt es, als ob der Milliardär gerade erst mit seinem Privatjet gelandet sei und keine Zeit für Proben hatte. Wahrscheinlich ist das auch so. Am Vortag hat Musk noch auf einer Konferenz der New York Times in New York auf der Bühne gesessen und dort die Anzeigenkunden beschimpft, die ihm bei seinen Kurznachrichtendienst X von der Stange gegangen sind. X, vormals Twitter, eine der vielen Baustellen des Workaholics.