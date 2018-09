Marktüberblick Die fünf günstigsten Elektroautos

Freizeit-Mobil Citroen Mehari: 25.270 Euro

Ebenfalls in zwei Dachversionen bietet Citroen den Mehari an. Die Franzosen haben dieses seltene und ein wenig seltsame Null-Emissions-Mobil nach dem Vorbild des kultigen Strand-Buggys Mehari geformt. In der Softtop-Version kostet der Neo-Mehari 25.270 Euro, für die Festdach-Version liegt der Aufpreis bei 1200 Euro. Angetrieben wird der 3,80 Meter kurze Viersitzer, dessen Interieur komplett abwaschbar ist, von einem E-Motor mit 50 kW/68 PS, die Reichweite gibt Citroen mit 195 Kilometern an (NEFZ). Der Antrieb stammt übrigens von Mitsubishi und ist nahezu identisch mit der im C-Zero beziehungsweise Ion verbauten Technik.

Bild: Spotpress