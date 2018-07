Markus Duesmann BMW-Vorstand soll zum VW-Konzern wechseln

BMW hatte am Montagabend den Abgang von Duesmann aus „persönlichen Gründen“ verkündet, ohne weitere Details zu nennen. Duesmann habe mit Aufsichtsratschef Norbert Reithofer vereinbart, seinen noch gut ein Jahr laufenden Vertrag ruhen zu lassen, hieß es lediglich. Duesmann hat dem „Handelsblatt“ zufolge eine Wettbewerbsklausel in seinem Vertrag. Frühestens in einem halben Jahr, eher aber später könnte er bei Audi anfangen, hieß es dort.