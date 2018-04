Ford treibt Sparkurs voran: Massive Kostensenkungen geplant

Massive Kostensenkungen Ford treibt Sparkurs voran - der zeigt Wirkung

26. April 2018

Ford-Chef Jim Hackett kann zufrieden sein: Der Sparkurs zeigt Wirkung - der Gewinn stieg zu Jahresbeginn kräftig. Bild: Bild: WirtschaftsWoche

Ford-Chef Jim Hackett will noch stärker auf die Kostenbremse treten, um die Rendite für Anleger zu maximieren. Im ersten Quartal legte der Gewinn bereits deutlich zu. Das kommt an der Börse gut an.