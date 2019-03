Massive Stellenstreichungen Volkswagen vor turbulenter Betriebsversammlung

18. März 2019

Bernd Osterloh, der Betriebsratsvorsitzende der Volkswagen AG. Bild: dpa Bild:

Nach der Ankündigung weiterer Stellenstreichungen bei VW dürfte es in der Belegschaft Fragen an die Konzernspitze geben. Gelegenheit dafür ist am Mittwoch bei der Betriebsversammlung in Wolfsburg – es werden Tausende Mitarbeiter erwartet.