Maybach GLS 600 So fein kann ein Dickschiff sein

Nun gut, Mercedes ist nicht der erste Premium-Hersteller, der den Luxus in die SUV-Klasse bringt – in diesem Fall übrigens zu Preisen ab 162.500 Euro. Auch der Bentley Bentayga kratzt an der 200.000 Euro-Marke und ein Rolls Royce Cullinan kostet sogar weit über 300.000 Euro. Aber trotzdem ist der Neuling für die Stuttgarter eine Art Revolution. Die Marke Maybach ist inzwischen ein Ableger mit Mercedes-Stern. Gedacht für eine eher konservative Kundschaft, deren Dienstlimousine sich von all den anderen meist schwarzen S-Klassen auf dem Vorstandsparkplatz oder der Vorfahrt am roten Teppich abheben wollen.

Bild: Daimler AG