Mazda6 Kombi Dezent geliftet und mit ordentlichem Laderaum

Noch ein Wort zu Ausstattung, denn auch die lässt nicht viel zu wünschen übrig. In der von uns gefahrenen Ausstattungslinie Sport-Line ist praktisch alles Wichtige enthalten. So kostet der Kombi allerdings auch schon knapp 43.000 Euro. In unserem Testwagen waren zusätzliche Extras eingebaut, unter anderem elektrisch verstellbare Ledersitze, ein Head-up-Display oder auch sehr wertig anmutende Holzapplikationen. Es wundert ein wenig, dass Mazda für die Anbindung ans Smartphone (Apple/Android) dann tatsächlich nochmal 300 Euro extra nimmt. Aber es passt zu einem Fahrzeug, dessen Endpreis laut Liste (und vor Händlerrabatt) stolze 47.640 Euro beträgt.

Der Mazda6 ist ein tolles Auto, das sich hinter kaum einem anderen Kombi in dieser Klasse verstecken muss. Ein Schnäppchen ist der Japaner in der von uns gefahrenen Konfiguration allerdings nicht.

Kurzcharakteristik:

Warum: feiner Innenraum, beste Verarbeitung, durchzugsstarker Diesel, komplette Ausstattung, ausreichend Platz

Warum nicht: Motor nicht leise, selbstbewusste Preise, Aufpreispolitik teilweise unverständlich

Was sonst: Peugeot 508, VW Passat, Opel Insignia, Ford Mondeo, Skoda Superb

Bild: Mazda