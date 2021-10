McKinsey-Studie Dax Elektroauto wird zur Gewinnmaschine für die Hersteller

Eine neue Studie der Unternehmensberatung McKinsey, die der WirtschaftsWoche exklusiv vorliegt, zeichnet allerdings ein ganz anderes Bild: Nach einer Kostenanalyse von 16 wichtigen E-Auto-Modellen kommen die Berater zu dem Schluss, dass die Autos derzeit in Europa etwa zu den Herstellkosten verkauft werden, also weder größere Gewinne erwirtschaften, noch zu großen Verlusten bei den Herstellern führen. Sechs der untersuchten Modelle werden mit kleineren Verlusten abgesetzt, bei sieben Modellen halten sich Kosten und Verkaufspreis die Waage, bei zwei Oberklasse-Modellen sieht McKinsey sogar deutliche Gewinne. Im Durchschnitt seien die Autos, so die Studie, knapp profitabel.