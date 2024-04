Medienbericht Jahrelange Industriespionage bei VW – womöglich aus China

Volkswagen und China haben ein ambivalentes Verhältnis. Die Volksrepublik ist der größte Absatzmarkt des Automobilkonzerns, VW galt gemessen an den Verkaufszahlen lange als führender Anbieter in der Industrie. Die Wolfsburger produzieren obendrein einen Großteil ihrer Fahrzeuge in China. Allerdings lässt das Interesse an deutschen Autos nach, vor allem die Nachfrage nach elektrisch betriebenen Wagen sinkt. Chinesen kaufen mittlerweile lieber E-Autos von staatlich subventionierten Produzenten wie BYD.