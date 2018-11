Medienbericht Job-Garantie bei VW Emden und Hannover bis 2028

Die Beschäftigten in den Volkswagen-Werken Emden und Hannover bekommen nach einem Bericht des „Handelsblatt“ wegen der Umstellung auf Elektrofahrzeuge noch länger Schutz. Die mehr als 20.000 VW-Mitarbeiter der beiden Standorte erhielten eine Beschäftigungssicherung bis Ende 2028, berichtete die Zeitung am Mittwoch unter Berufung auf Informationen aus Konzernkreisen. Bislang gilt ein Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen für die VW-Belegschaft in Deutschland bis 2025. Die Mitarbeiter in Emden und Hannover seien über die neue Vereinbarung am Mittwoch in Betriebsversammlungen informiert worden. Unternehmens- und Betriebsratssprecher von VW wollten sich zu dem Bericht nicht äußern.