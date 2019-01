Medienbericht VW visiert bundesweite Wechselprämie für ältere Diesel an

Volkswagen will die Wechselprämie für ältere Diesel auf ganz Deutschland ausdehnen. „Aktuell prüft der Volkswagen Konzern ein zeitlich befristetes bundesweites Angebot der Wechselprämie, die bei Inzahlungnahme eines Euro-4- oder Euro-5-Diesel-Fahrzeugs gewährt wird“, sagte ein Konzernsprecher am Freitag. Diese ist ihm zufolge aktuell auf die 15 besonders belasteten Intensivstädte beschränkt. Der Autokonzern will demnach beim Kauf eines Neuwagens je nach Modell 500 bis 9000 Euro für das alte Fahrzeug zahlen. Zunächst hatte die „Bild“ über das Vorhaben berichtet.