Mehr als die Hälfte der Gekündigten klagt Eberspächer verlagert Heizungsproduktion nach Polen

Bis Ende 2021 sollen in Esslingen rund 270 Mitarbeiter gehen. Die Prozesse in Stuttgart laufen nun, erste Entscheidungen bestätigte das Gericht. Laut Betriebsrat Demirkol hätten sich circa 50 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verglichen, circa 30 Klagen seien abgewiesen worden. Etwa zehn Mitarbeiter aber hätten bislang auch gewonnen. Die Statistik ist nicht endgültig, weil weitere Verfahren noch laufen. Zumindest in der ersten Instanz sollen sie am Arbeitsgericht Stuttgart bis ins erste Quartal 2022 erledigt werden.