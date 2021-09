Mehr als die Hälfte des geplanten Personalabbaus umgesetzt Schaeffler will „Partnerschaft mit Vitesco intensivieren“

Schaeffler selbst sieht positive Signale bei den Auftragseingängen für Produkte der E-Mobilität: Ursprünglich hatte man für das Jahr 2021 Auftragseingänge von 1,5 bis 2 Milliarden Euro prognostiziert. Doch schon zum Halbjahr hatte Schaeffler neue Aufträge über zwei Milliarden Euro erhalten. „Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass wir schon in diesem Jahr an die drei Milliarden Euro herankommen“, sagte Rosenfeld der WirtschaftsWoche. Für die Folgejahre wolle man 2 bis 3 Milliarden Euro neue Aufträge pro Jahr erreichen. Der Auftragseingang verteilt sich in der Autoindustrie allerdings über mehrere Jahre, weil jedes Auto in etwa sieben Jahre lang gebaut wird. Im ersten Halbjahr 2021 lag der Umsatz des Unternehmensbereichs Elektromobilität daher auch erst „bei rund 600 Millionen Euro. Das ist gemessen am Umsatz der Sparte Automotive Technologies noch überschaubar, aber der Bereich wird auch weiterhin stark wachsen“, sagte Rosenfeld.