Mehr Gripp für den Winter Fünf günstige Autos mit Allrad-Antrieb

In gewisser Weise auch ein Verzichtauto, doch in allen Punkten deutlich zeitgemäßer und moderner ist der Allradfloh Ignis von Suzuki. Der 3,70 Meter kurze Stadtfloh für Waldwege kostet in der Basisversion mit Frontantrieb knapp unter 13.000 Euro, für die Allradversion muss man etwas über 16.000 Euro investieren. Im Vergleich zum zuvor erwähnten Lada gibt es für dieses Geld allerdings auch deutlich mehr Ausstattung. Das fängt bereits mit den vier Einstiegstüren an und setzt sich über den vergleichsweise souveränen Antrieb fort. Dieser erlaubt mit seinen 66 kW/90 PS eine Sprintzeit um zwölf Sekunden und 165 km/h Höchstgeschwindigkeit. Darüber hinaus ist der Motor einigermaßen sparsam, im Schnitt sind es lediglich 5,0 Liter auf 100 Kilometer. Und dann sind grundsätzlich noch Annehmlichkeiten wie etwa Sitzheizung vorn, Klimaanlage, Rückfahrkamera, Lichtsensor, Dachreling oder 16-Zoll-Aluräder an Bord.

Bild: Suzuki