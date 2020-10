Mehr S-Klasse Gerät Daimler in die Luxusfalle?

Klar bringt die S-Klasse Rendite. Zwischen 2015 und 2019 könnte ihr Anteil am Konzern-Ebit im Schnitt bei knapp 14 Prozent gelegen haben. Aber Fakt ist auch: Innovationen kommen zuerst in der S-Klasse – und werden später in andere Autos des Konzerns eingebracht. So lassen sich die Kosten verteilen. Doch kämen A- und oder B-Klasse auf den Prüfstand, fehlte Daimler das Volumen, um Innovationen ausrollen zu können. Die Kosten müssten die Schwaben auf die höherpreisigen Autos wie S-Klasse, Maybach oder AMG umlegen. Doch je teurer diese werden, desto eher könnten sich Kunden abwenden.