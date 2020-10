Meistverkauftes Modell Rolls Royce Ghost: Ein bisschen mehr Zeitgeist

Dafür gibt es andere nette Details wie das Schließen der breiten und schweren Türen per Knopfdruck in der Mittelkonsole, das Öffnen der Fondausstiege funktioniert ebenfalls mit elektrischer Hilfe. Natürlich ist auch eine Bremsanlage an Bord, sie dich nach einem Regenguss selbst trocknet, zwei Regenschirme stehen in gesonderten Ablagen bereit. Es ist halt die Summe der vielen durchdachten Details, die das Auto so wertvoll und so teuer machen. Immerhin dauert es wegen der vielen Handarbeit im Werk gut 800 Stunden bis ein Ghost fertig vom Band rollt. Manche Großserienmodelle sind schon nach 12 Stunden bereit zur Auslieferung.



Natürlich ist der Ghost in den Augen vieler Kritiker aus der Zeit gefahren, ist zu groß für unsere engen Städte, braucht zu viel Benzin (15,5 Liter auf 100 km) und stößt zu viele Schadstoffe aus (bis 358 Gramm/km). Er wird aber in viel zu kleinen Stückzahlen verkauft, um in einer Klimabilanz in Gewicht zu fallen. Rolls-Royce-Chef Torsten Müller-Ötvös sieht für seine Marke aber auch eine Zukunft in der neuen, der elektrischen Welt. „Wir arbeiten an einem Rolls Royce mit reinem Elektroantrieb, standesgemäßer Reichweite und all dem Komfort, den unsere Kunden von uns erwarten“. Noch verrät er nicht, wann so ein Stromer mit Kühlerfigur zu haben sein wird, verrät aber: „Es wird schneller gehen als man denkt.“

Bild: Rolls-Royce Motor Cars