Menschenrechte Uiguren-Zwangsarbeit: VW mit neuen Vorwürfen konfrontiert

Der Chemiekonzern BASF gab vergangene Woche bekannt, sich wegen der Menschenrechtslage von einem Joint Venture in Xinjiang zurückzuziehen. Uiguren-Forscher Zenz forderte gegenüber der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ daraufhin, auch Volkswagen müsse sich aus Xinjiang zurückziehen. In dem gemeinsam mit dem chinesischen Partnerunternehmen SAIC betriebenen VW-Werk arbeiten nach früheren Angaben knapp 200 Menschen, von denen rund 50 der muslimischen Minderheit angehören. Das Testgelände wird von einer Tochter des Joint Ventures betrieben.



