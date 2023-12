Menschenrechte Umstrittenes VW-Werk in China: Gutachter stellt eigenes Audit in Frage

„Das technische Audit in der Anlage wurde von zwei chinesischen Anwälten durchgeführt“, heißt es in der Erklärung weiter. Nach Angaben von Volkswagen ist das Einbinden von chinesischen Anwälten bei solchen Untersuchungen in China verpflichtend. Laut VW haben die beiden Anwälte die Untersuchung aber nicht allein durchgeführt, sondern im Beisein zweier Löning-Vertreter. Auch Löning nennt die Namen zweier Mitarbeiter, die beteiligt gewesen seien. Offenbar mit dem Ziel, die übrigen Löning-Mitarbeiter aus der Schusslinie zu nehmen, gibt das Unternehmen in seinem Statement an, dass „kein anderes Teammitglied von Löning an diesem Projekt mitgewirkt oder es unterstützt“ hat.