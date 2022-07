Mercedes-AMG C 43 4Matic Vier Zylinder, viel Feuer – ziemlich teuer

Als großen dynamischen Gewinn erlebt man die Fahrwerksabstimmung mit AMG-eigener Kinematik. Sehr direkt reagiert der Benz auf Lenkbefehle, schmiegt sich dank seiner Hinterachslenkung eng in die Kurven und folgt äußerst präzise der Richtungsvorgabe. Obwohl der Komfort nicht zu kurz kommt, wurde ihm wankelmütiges Verhalten erfolgreich abtrainiert. Auf schnelle Richtungswechsel reagiert der Wagen gelassen und berechenbar, zumal die Lenkung ein gutes Gefühl davon vermittelt, was zwischen Straße und Fahrwerk passiert. Die Performance-Sitze halten den Fahrer stets in angenehm aufrechter Position, was das Gefühl von perfekter Kontrolle zusätzlich unterstützt.

Bild: Mercedes-Benz