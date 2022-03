Mercedes-Batteriefabrik „Ein enormer Katalysator für Alabamas Autosektor“

WirtschaftsWoche: Was bedeutet die Eröffnung der Batteriefabrik von Mercedes für die Wirtschaft in Alabama?

Kay Ivey: Die Entscheidung von Mercedes Benz, hier 1997 ein Autowerk zu eröffnen, war ein enormer Katalysator für Alabamas Automobilsektor. 25 Jahre später ist Alabama die stolze Heimat zahlreicher erstklassiger Automobilproduzenten. Dieser Industriezweig ist zu einem wichtigen wirtschaftlichen Motor für unseren Staat herangewachsen. Die Entscheidung von Mercedes, hier eine Batteriefabrik aufzubauen, ist ein Hinweis für andere Unternehmen, was an diesem Standort möglich ist. Ich erwarte, dass in den kommenden Jahren weitere Autobauer hier Wurzeln schlagen.