Mercedes-Benz E-Klasse Die Neuauflage der Business-Limousine im Fahrbericht

Die neue E-Klasse dürfte nach ihrem Auslaufen irgendwann in sieben oder acht Jahren durch den jetzt schon erhältlichen elektrischen EQE ersetzt werden. Wer mal in der Businesslimousine sitzen will, muss sich schon eine kaufen (ab ca. 54.000 Euro) oder einen guten Freund haben, der eine besitzt. Denn eine kurzzeitige Teilhabe an dieser Art Luxus - als Taxi, dann sogar mit Chauffeur - wird es nicht mehr geben. Die E-Klasse als Volks-Transporter, sie hat mit der sechsten Generation ausgedient.

Vom Standpunkt eines Auto-Enthusiasten oder Ingenieurs ist die neue E-Klasse eine Meisterleistung, eine kleine S-Klasse, auf Wunsch vollgestopft mit allem, was bei Mercedes derzeit möglich ist. Und das ist so viel, dass man es in diesem Rahmen nicht annähernd aufzählen kann. Zum Beispiel gibt es einen digitalen Fahrzeugschlüssel, so dass sich die E-Klasse allein mit einem Handy oder einer Uhr starten lassen – sofern sie von Apple ist. Bei der neuen, aufpreispflichtigen Klimatisierungsautomatik Thermotronic verstellen sich die Lüftungsdüsen selbstständig mittels zwei kleiner elektrischer Antriebe, Mercedes nennt das neudeutsch Digital Vent Control. Es gibt aber auch Skurriles wie ein Anti-Reisekrankheits-Programm, dass beim Beifahrer entsprechende Symptome mildern oder gar verhindern soll.

Bild: Mercedes-Benz