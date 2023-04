Mercedes-Benz EQE SUV: Das elektrische Raum-Schiff

Wie üblich bei E-Autos lässt sich neue Software „Over the Air“ aufspielen. Und wer beim Kauf im Konfigurator nicht die richtigen Häkchen setzt, kann später mit ein paar Mausklicks im Mercedes-Me-Store diverse Extras wie ein Fahrtenbuch oder die erweiterte Navigation nachkaufen und aktivieren.

Serienmäßig liefert Mercedes die übliche Armada an elektronischen Fahrhilfen, bremst und beschleunigt automatisch oder unterstützt mit Lenkeingriff beim Spurwechsel. Gegen Aufpreis gibt’s neue Funktionen. So warnen nun beim Anfahren an einer Kreuzung Pfeile im Bildschirm vor Querverkehr. Will der Fahrer trotzdem losfahren, geht der Wagen selbstständig in die Eisen.

Bild: Mercedes-Benz