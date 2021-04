Mercedes-Benz EQS Deutsche Autobauer holen beim E-Auto auf – läuft Daimler mit?

Wer auf eine reine Elektroplattform setzt, gewinnt Platz im Innenraum. VW kann seinen Kunden mit dem E-Auto in Golf-Größe den Innenraum eines Passats anbieten – warum sollten BMW-Kunden das Platzplus nicht einfordern? Und das ist nur einer von vielen Vorzügen eines konsequent als E-Auto geplanten Modells. „Es ist schwer, die Vorteile der E-Mobilität auf einer Multiplattform herauszuholen“, sagt Bratzel. Schwach sei unter den deutschen Autobauern BMW aufgestellt, meint auch Dudenhöffer. „Der BMW i3 ist nicht mehr up-to-date und Fahrzeuge auf einer reinen E-Autoplattform sind in der nächsten Zeit nicht von BMW zu erwarten. BMW war zu lange in Plug-in-Hybride, Riesen-SUV mit großen Motoren und Dieselantriebe verliebt.“