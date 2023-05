Mercedes-Benz Mercedes-Vans will Elektrofahrzeug-Absatz beschleunigen

Zum anderen will die Van-Sparte der Luxusstrategie von Konzernchef Ola Källenius entsprechend ihre Produkte in Luxus- und Premiumsegmenten plazieren, in denen sich höhere Preise durchsetzen lassen. Wachstumspotenzial sieht der Hersteller, der seinen Schwerpunkt derzeit mit einem Absatzanteil von 60 Prozent in Europa hat, in den USA und China. Dort will Mercedes mit mittelgroßen Luxus-Vans seine Marktanteile von heute 16 beziehungsweise acht Prozent ausbauen und auch in Produktionsstandorte investieren.