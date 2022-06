Mercedes-Betriebsrat Lümali „Ich hoffe, dass ich mir um keinen deutschen Standort Sorgen machen muss“

Da wären wir beim sogenannten Insourcing. Das ist ja ein Lieblingsthema der Arbeitnehmer, wenn es darum geht, Arbeitsplätze im Wandel im eigenen Haus zu erhalten. Was würden Sie denn gerne bei Mercedes fertigen, was heute von Zulieferern kommt?

Das müssen wir uns jetzt genauer anschauen. Vielleicht kann das ein oder andere Produkt zurück nach Deutschland, zurück an die Standorte kommen – da arbeite ich dran. Da setze ich mich für ein. Beispiele wären in erster Linie die neuen Technologien im Zusammenhang mit der Batteriefertigung, mit dem Elektromotor und mit der Elektrifizierung.



Lesen Sie auch das Interview mit Continental-Chef Nikolai Setzer: „Unsere Branche befindet sich in einem beispiellosen Umbruch“



Die Transformation kostet viele Arbeitsplätze, da Elektroautos zum Beispiel weniger Teile benötigen und Sie in der Produktion weniger Mitarbeiter. Um welchen Standort machen Sie sich die meisten Sorgen?

Ich hoffe, dass ich mir um keinen deutschen Standort Sorgen machen muss. Und ich habe auch bis jetzt keine Aussage vom Vorstand gehört, dass ein Werk, ein Standort bei uns besonders infrage gestellt wird. Bis Ende 2029 sind betriebsbedingte Kündigungen ohnehin ausgeschlossen – dank unserer Vereinbarung ZuSi 2030. Wir müssen den Beschäftigten Inhalt und Perspektive geben. Deswegen fordern wir für unsere deutschen Standorte klare Zielbilder ein. In Rastatt, Bremen und Sindelfingen etwa sind wir da gerade dabei, neue Produkte aus dem Bereich Elektrifizierung zu vereinbaren. Um ehrlich zu sein, wenn wir uns überhaupt ernsthaft Gedanken über Standorte machen, dann um die Standorte, an denen Komponenten für Verbrenner gefertigt werden. Aber auch da sind wir mittlerweile auf einem guten Weg. Der Standort Berlin-Marienfelde wird beispielsweise zum Kompetenzzentrum für Digitalisierung im globalen Mercedes-Benz Produktionsnetzwerk ausgebaut. Zudem werden dort künftig neue High-Performance-Elektromotoren produziert. Und erst kürzlich etwa war die Grundsteinlegung für den E-Campus im Werk Untertürkheim. Und genau da werden wir weitermachen. Wir werden im Zuge der Elektrifizierung weitere Komponenten an die Verbrenner-Standorte holen.