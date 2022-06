Mercedes-Betriebsrat Lümali „Ich hoffe, dass ich mir um keinen deutschen Standort Sorgen machen muss“

Mercedes will seine Lieferkette stärker regional aufstellen. Am Ende des Tages produziert man dann zwar vor Ort, aber man muss ja trotzdem die Rohstoffe für die Produktion reinholen. Ist diese Local for Local genannte Strategie also überhaupt der Heilsbringer?

Das Problem mit den Rohstoffen wird es immer geben, egal wo man produziert. Aber das Beispiel Lederbezüge zeigt, dass es nicht immer um fehlende Rohstoffe geht, sondern dass uns auch Teile in der Lieferkette aufgrund von geopolitischen Auseinandersetzungen fehlen. Dann darf ich doch schon hinterfragen, auch was die Kosten betrifft: Ist es nicht vernünftiger, das Ganze an den deutschen Standorten anzusiedeln und entsprechend hier auch für Fertigungslinien zu sorgen? Da geht es auch darum: Was können wir in Zukunft innerhalb Europas und Deutschlands selber produzieren, insbesondere auch an den eigenen Standorten? Welche Möglichkeiten gibt es da? Haben wir dazu die Voraussetzungen, die Kompetenz? Wenn nicht, dann müssen Qualifizierungsmaßnahmen stattfinden. Ziel muss es sein, uns von der Abhängigkeit Dritter zu lösen.