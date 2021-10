Mercedes eActros Der Brummi brummt nicht mehr

Wie jeder e-Fahrer schwärmt auch Fickler nicht nur von der Ruhe, die im Lkw besonders segensreich ist, weil sich der Lärmpegel in der Kabine nahezu halbiert. Mindestens begeistert ist er vom Fahrverhalten des Lasters: Zumindest wenn er leer ist, erinnert in das Spurtvermögen fast ein bisschen an seine Zeit bei AMG und immer wieder freut er sich an den verdutzen Gesichtern in so manchem Pkw, wenn er beim Kavalierstart kurz die Nase vorn hat. „Immerhin kommen hier neun Tonnen in Fahrt“, sagt Fickler. „Und da ist die Ladung noch nicht dabei.“ An der Ampel mag das ein Spaß sein, doch etwa in Autobahnauffahrten ist das auch ein echter Sicherheitsgewinn, weil er besser beschleunigen und schneller einfädeln kann. Und dem Verkehrsfluss dient es obendrein.