Mercedes EQC Das ist Daimlers E-Auto-Offensive

Der EQC verfügt serienmäßig über einen wassergekühlten On-Board-Lader (OBL) mit einer Leistung von 7,4 kW und ist damit für das Wechselstrom-(AC-) Laden zu Hause und an öffentlichen Ladestationen vorbereitet. Über die jeweilige Ladezeit für eine Vollladung gibt Daimler keine genauen Auskünfte. Diese hänge von der „verfügbaren Infrastruktur und der länderspezifischen Fahrzeugausstattung ab“.

Anders ist es beim Gleichstromladen – auch das serienmäßig beim EQC. Das soll zum Beispiel via CCS (Combined Charging Systems) in Europa und den USA sowie CHAdeMO in Japan oder GB/T in China möglich sein. Abhängig vom SoC (Status of Charge, deutsch: Ladestand) lädt der EQC laut Daimler an einer entsprechenden Ladestation mit einer maximalen Leistung von bis zu 110 kW. Dann soll die Ladezeit etwa 40 Minuten von 10 bis 80 Prozent SoC betragen (vorläufige Angaben).

Bild: Daimler