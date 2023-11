Der Spurt auf Landstraßentempo gelingt in knapp 13 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit bei Tempo 132 erreicht. Auf der Autobahn kann man mitschwimmen, allerdings ist das Einsatzgebiet des EQT doch eher auf urbanen und ländlichen Straßen. Schon weil der vergleichsweise kleine Akku im Idealfall für Reichweiten bis 270 Kilometer gut ist und damit auf dem Niveau der elektrischen Hochdachkombis aus dem Stellantis-Konzern wie Opel Combo oder Citroen Berlingo liegt. Im Alltag bei Temperaturen von nasskalten 8 bis 10 Grad (plus) standen rund 200 Kilometer zur Verfügung. Der Verbrauch pendelte sich mit 21 kWh knapp über dem Normwert ein. Schnellladen gehört zudem nicht zu seinen Metier. Der EQT zieht mit maximal 80 kW Strom an einer Schnellladestation. Die Ladebuchse sitzt übrigens vorne hinter dem Mercedes-Stern. Mit dem EQT bzw. der T-Klasse wagt Mercedes den zweiten Versuch, einen kompakten Hochdachkombi auf Sterneniveau zu lancieren. Dafür haben sich die Schwaben diesmal schwer ins Zeug gelegt. Doch nicht alles lässt sich ändern. Neben dem Schalthebel und der Stufe beim Umklappen der Rücksitze missfielen auch die nicht satt ins Schloss fallenden vorderen Türen. Bleibt die Frage, ob den Kunden das Mercedes-Kleid und eine mehrere tausend Euro Aufpreis gegenüber dem elektrischen Renault Kangoo oder dem dritten im Kooperationsverbund Nissan Townstar Wert ist? Zumal die Antriebseinheit bei den Drillingen identisch ist. Apropos Geld: Natürlich lässt sich der Preis, für den unter anderem mit Wärmepumpe ordentlich ausgestatteten EQT nach oben treiben. Sollen etwa Navi mit intelligenter Routenführung, Sprachsteuerung, Smartphone-Integration, Chromzierrat und ein schicker Metallic-Lack an Bord sein, werden weitere 4.000 Euro fällig.

Bild: Mercedes-Benz