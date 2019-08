Mercedes EQV Das kann die elektrische V-Klasse

Das weiß natürlich auch Mercedes, und sorgt für stressfreies Laden in ganz Europa. Man hat über 300 verschiedene Stromanbieter mit mehreren tausend Ladesäulen unter einen Hut bekommen. Der EQV-Fahrer kann mit einer einzigen Karte oder sogar direkt über sein Smartphone die Ladesäule freischalten. Integriert sind auch die Power-Stationen von Ionity. 400 Schnelllader soll es Ende 2020 in Europa entlang der wichtigsten Autobahnen geben. An ihnen kann die Batterie in knapp 45 Minuten von zehn auf 80 Prozent gefüllt werden. Auch für die heimische Wallbox hat man den EQV vorbereitet und ihm ein 11-kW-On-Board-Ladegerät spendiert. Wechselstrom kann damit dreiphasig geladen werden.

Bild: Daimler