Mercedes, Ford und Co. Fünf neue Elektro-Transporter im Schnell-Check

Renault Master: Der Aerovan unter den Kastenwagen

Von wegen quadratisch, praktisch, gut – wenn Renault in diesem Sommer die nächste Generation des Master an den Start bringt, wird der Kastenwagen zum beinahe windschnittigen „Aerovan“. Die vergleichsweise runde, fast futuristische Front macht ihn nicht nur zum Blickfang an der Laderampe, sondern drückt vor allem den Luftwiderstand und steigert so die Reichweite. Obwohl der Akku mit 87 kWh deutlich kleiner ist als bei der Konkurrenz, schafft der 130 oder 143 PS starke Franzose damit deshalb bis zu 460 Kilometer, bevor er an die Ladesäule muss. Auch dort gehört der Master zu den Meistern: 130 kW am Gleichstrom sind gehobener Durchschnitt und 22 kW am Wechselstrom weitgehend konkurrenzlos.

Wer nur auf die Kurzstrecke geht, bekommt den Master auch mit 40 kWh für etwa 300 Kilometer Reichweite und dürfte entsprechend billiger davonkommen. Je nach Akku und Aufbau liegt die Nutzlast bei 1625 Kilo und die Anhängelast bei 2,5 Tonnen. Der Master kommt übrigens nicht alleine. Während die Allianz mit Nissan bei den Pkw-Baureihen immer lockerer wird, halten die Partner bei den Nutzfahrzeugen weiter eng zusammen und bringen den Kastenwagen deshalb auch als Interstar mit Nissan-Logo.

Bild: Renault