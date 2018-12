Mercedes G 350d Die neue G-Klasse als Diesel im Alltagstest

Bisher mussten Käufer der runderneuerten G-Klasse zum Vierliter-Achtzylinder-Benziner greifen. Doch im Januar geht der 210 kW/286 PS starke G 350d an den Start. Zwar gibt es noch keine offizielle Preisangabe, günstiger als der G 500 für 107.000 Euro wird es aber. Und man spart nicht nur in den Anschaffungskosten, sondern mit 9,6 Litern Diesel im gemittelten Verbrauch lohnt sich der zugegeben natürlich nicht ganz so vornehm klingende Selbstzünder ökonomisch und ökologisch. Fans mögen den ehrlichen, etwas knorrigen Sound des 2,9-Liter-Reihensechszylinders namens OM656 – der nun neben E- und S-Klasse auch in dem Grazer Urgestein seinen Dienst tut.

Bild: Mercedes-Benz