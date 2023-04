Mercedes GLE: Etwas Pflege für den Goldesel

Global betrachtet sieht das komplett anders aus. Da ist die Nachfrage laut Mercedes deutlich höher als die Kapazitäten in Tuscaloosa. Besonders in den Hauptmärkten USA (35 % Anteil) und China (22 % Anteil). Ein baldiger Abschied vom GLE dürfte also kein Thema sein. Grund genug, den Goldesel noch einmal zu pflegen. GLE SUV und GLE Coupé bekommen jetzt ein dezentes Update. Im Juli stehen die Fahrzeuge ab 85.000 Euro beim Händler.

Wie beim großen Bruder GLS fallen die optischen Änderungen der 2018 eingeführten Modellgeneration unter das Motto: handelsüblich. Der Frontstoßfänger erhält ein Lifting, Kühlergrill und Gitter werden ebenfalls leicht überarbeitet. In der Grundversion hat der GLE zwei horizontale Lamellen mit Chromeinlagen, in der AMG-Linie (für Coupé nun serienmäßig) eine Single-Lamelle und die AMG-Modelle demonstrieren ihre Potenz stets mit senkrechten Stäben. Zudem ändert sich die Lichtsignatur der Scheinwerfer marginal, ebenso die Heckleuchten, die ein neues Innenleben erhalten. Abgerundet wird das Mini-Facelift mit zwei neuen Farben und neuen Rädern.

Bild: Mercedes-Benz