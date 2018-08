Mercedes-Maybach Ultimate Luxury Eine Ausfahrt im Super-Luxus-SUV

So sehr sich also Designchef Gorden Wagener und sein Team einen eigenen Maybach wünschen und so neidisch sie zu den singulären AMG-Modellen GT und GT Viertürer schauen, wird es genau wie bei Coupé und Roadster aus Pebble Beach beim Einzelstück bleiben. Schade für die Scheichs, die Oligarchen und die superreichen Chinesen. Aber schön für Fahrer und Zuschauer hier und heute an der Nahtstelle zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Denn so bleibt die Stippvisite des Mercedes-Maybach Ultimate Luxury in der Realität ein buchstäbliches einmaliges Erlebnis.

Bild: Daimler