Ebenfalls auf die Spitze getrieben hat Mercedes das Luxusambiente im Interieur, das unter anderem vier mit weißem Leder bezogene Einzelsitze bietet. Neben dem Gestühl ist auch der gesamte Innenraum mit dem hellen Leder ausgekleidet – bis in die kleinsten Ecken wurde der Naturstoff mit eindrucksvoller Akkuratesse verlegt. Zwischen den beiden bequem wirkenden Fondsitzen bietet die 5,26 Meter lange Maybach-Studie in der wuchtigen Mittelkonsole ein feines Teeservice. Mittig hinter den auch zu Liegen wandelbaren Plätzen sorgen Blumen für exotische Behaglichkeit. Im Kontrast dazu finden sich im Innenraum großflächige Metallapplikationen in Roségold, dunkles Ebenholz und an mehreren Stellen blaues Ambientelicht.

Bild: Daimler