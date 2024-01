Mercedes, Rimac und Co. Gegen diese E-Autos wirken Benziner untermotorisiert

Dacia Spring 65

Leistung ist relativ. Denn während 20 PS mehr etwa in einem Tesla Model S mit mehr als 300 PS in jeder Variante relativ wenig sind, sind sie im Dacia Spring relativ viel. Schließlich sind in der Basis dort gerade mal 45 PS und das Upgrade macht damit fast 50 Prozent aus. Außerdem wiegt der Spring nur 1050 Kilo, so dass sich die größere Leistung nun tatsächlich bemerkbar macht. Erst recht, weil Dacia auch noch das Getriebe geändert hat. Statt 5,4 braucht der Spring jetzt nur noch 3,9 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 50 und bis 100 km/h sind es nur noch 13,7 Sekunden. Das ist immer noch lange verglichen mit vielen sonst so spurtstarken Stromern. Erst recht, wie es oben raus arg zäh wird. Aber am Ende spart man eben trotzdem fast sechs Sekunden.



Nur beim Spitzentempo ändert sich nichts. Das bleibt auf 125 km/h limitiert. Und das ist in diesem Fall sogar gut so. Denn anders als bei echten Sportmodellen haben die Entwickler auch am Fahrwerk nicht nennenswert gefeilt, so dass man mit dem Winzling gar nicht schneller fahren möchte.



Dafür allerdings ist auch der Preisaufschlag moderat: Mit mindestens 24.550 Euro kostet der Dacia Spring 65 keine 2000 Euro mehr als das Grundmodell. Für ein Sportabzeichen ist das relativ wenig, für einen Dacia aber relativ viel.

