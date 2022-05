Mercedes startet Selbstfahrfunktion Level 3 Mercedes EQS: Autonom unterwegs – aber nur wenn die Sonne scheint

Und so lässt sich festhalten: Für tausende Euro bekommen Premiumfahrer eine Schönwetterfunktion, die in der Zukunft wohl noch deutlich verbessert werden muss. Und doch ist es richtig, überhaupt einmal anzufangen. Glückwunsch also, Mercedes!



Lesen Sie auch: Mit der autonomen S-Klasse unterwegs in Los Angeles. Mercedes-Benz Drive Pilot, das erste behördlich zugelassene autonome Fahrsystem für Privatfahrzeuge, soll beweisen, dass auch die Deutschen Ahnung von Software haben. Was taugt es in der Praxis?