Mercedes vor den Zahlen Glänzende Gewinne, solange Chipkrise und Nachholeffekte andauern

Doch bleibt das auch so, wenn der Halbleitermangel vorbei ist und alle wieder um Volumen und Absatz balgen? Zumindest will Mercedes die Marge in vergleichbaren Höhen halten, den Investoren hat man Renditen über zehn Prozent versprochen. So hat der im Mai 2019 angetretene Chef Ola Källenius eine Luxusstrategie ausgerufen – Mercedes soll vorrangig auf höherpreisige Modelle wie das Flaggschiff S-Klasse setzen. In der Kompaktklasse aber wird zusammengestrichen. Folge: Die Krone der weltgrößten Premiummarke verlor man jüngst an BMW. Angeblich ist das Källenius nun nicht mehr so wichtig, beim Absatz vorne zu sein.