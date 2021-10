Merck-Manager Beckmann „Wir haben investiert, als die Nachfrage nach Halbleitermaterialien noch gedämpft war“

Chips sind auch deswegen so knapp, weil viele Unternehmen im Handelskrieg zwischen USA und China zwischen die Fronten gerieten. Wie gefährlich ist das für Merck?

Als global tätiges Wissenschafts- und Technologieunternehmen setzen wir auf offenen Welthandel. In unserem Halbleitergeschäft ist Kundennähe schon immer entscheidend gewesen. Wir produzieren jeweils lokal – in den USA für die USA, in China für China, in Taiwan für Taiwan und sind von Handelsbeschränkungen in geringerem Maße betroffen.