MG Marvel R Ein Elektro-SUV für Familien

Auch der Bordcomputer reagiert schnell – und zeigt seine Rechenergebnisse bei Navi und Co fix und hochauflösend ablesbar auf dem leicht abgeschrägt unter der Mittelkonsole sitzenden 19,4-Zollmonitor an, für den Fahrer auch in einem virtuellen Cockpit hinter dem Lenkrad. Head-Up-Display allerdings bietet der Marvel nicht. Es gibt also noch was zu tun fürs nächste Facelift. Die Sprachbedienung allerdings beherrscht neben den üblichen Navi- oder Infotainment-Befehlen auch schon das Öffnen des riesigen und serienmäßigen Glasschiebedaches; weitere Dialoge dürften per Update nachgereicht werden.

Bild: MG Motors