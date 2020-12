MG ZS EV Der Elektro-„Volkswagen“

Wer regelmäßig fährt, sollte den Kupferschlauch aber lieber in Griffweite behalten. Denn der geringe Radstand lässt nur Platz für ein 44,5 kWh großes Akku-Paket. Theoretisch soll der Energiegehalt für 263 Kilometer (WLTP) reichen, in der Praxis waren es bei einstelligen Herbsttemperaturen laut Bordcomputer nie mehr als 227. Die allerdings stimmten relativ exakt. Zumindest, solange man auf der Autobahn unterhalb der Richtgeschwindigkeit bleibt. Wer das Maximaltempo von 140 km/h ausreizt, muss schnell rechts raus und an den Schnelllader. Dort zieht sich der Chinese mit maximal 50 kW Gleichstrom, was nach 40 Minuten einen Füllstand von 80 Prozent gibt. Unterm Strich sind so rund 180 Kilometer Autobahnfahrt zwischen zwei Tankstopps möglich. Auf der Langstrecke ist der MG also nicht erste Wahl. Für den täglichen Stadtverkehr hingegen reicht die Akkukapazität locker aus, an Wallbox und AC-Ladesäule kommt das SUV auf eine Ladeleistung von maximal 7 kW. Das reicht gerade so, um die Batterie über Nacht voll zu mache. Etwas zu fummelig und umständlich stellt sich der Ladevorgang selbst dar: Das fängt mit der nicht unbedingt stabil wirkenden Klappe im Kühlergrill an, geht bei den widerspenstigen Gummiverschlüssen der Stromanschlüsse weiter und hört bei der fehlenden Echtzeit-Ladestands-Anzeige im Cockpit nicht auf.

Bild: MG