MG5 Electric So fährt sich der vollelektrische Kombi

Der MG verkleidet sich auch beim Fahrverhalten beinahe in einen unaufgeregten Verbrenner-Kombi. Klar, beim Anfahren steht der antriebstypische spontane Start zur Verfügung. 280 Newtonmeter Drehmoment stehen eben fast bei Fuß zur Verfügung. Beim weiteren Hochbeschleunigen geht es turbodieselartig voran, in 8,3 Sekunden auf Tempo 100. Das reicht. Bei 185 Stundenkilometer regelt MG den 5 ab – anders als manche Konkurrenten in der Preisklasse. Es geht eben vor allem um den Performancevergleich mit Verbrennerkombis. Und auch im Fahrverhalten will der Chinese vor allem Solidität und Sicherheit vermitteln. Ein ordentlich rückmeldendes, straff geführtes Lenkrad macht das Bewegen auch auf längeren, flotten und kurvigen Strecken angenehm – ohne zu Übertreibungen zu verleiten.

Bild: MG Motors