Mieten statt kaufen Autokauf ist von gestern

Die Autos werden über eine App bestellt und von einem Concierge an einen Wunschort geliefert. Die monatliche Gebühr beinhaltet dabei Versicherung, Rund-um-die-Uhr-Pannenhilfe und Fahrzeugwartung. Audi bietet sein Wechselmodell „Audi Select“ zu Preisen ab 1395 Dollar ebenfalls im US-Bundestaat Texas an und will es zeitnah in den USA und später auch nach Europa ausrollen.