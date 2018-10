Mieten statt kaufen Autokauf ist von gestern

Längst sind herstellerübergreifend auch in Deutschland einige Autohändler – speziell aus dem Premiumsegment – auf den Zug aufgesprungen. Für eine monatliche Gebühr zwischen 1000 und 1500 Euro kann man zum Beispiel bei Mercedes im Rahmen des Programms Flexperience für begrenzte Zeit beispielsweise eine Mercedes E-Klasse oder einen GLE fahren. „Unsere Kunden können bis zu zwölf Fahrzeuge im Jahr je nach Wunsch und Bedürfnis flexibel nutzen. Bequem per App ist es möglich, sich zum Beispiel am Wochenende ein Cabriolet oder für den Familienurlaub ein SUV zu bestellen“, so Daimler-Vertriebsvorstand Britta Seeger, „so kann sich jeder ganz einfach den passenden Mercedes für jede Gelegenheit auswählen.“